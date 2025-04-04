ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Не отдам его». Как живет турчанка, выходившая русского парня после ДТП

«Не отдам его». Как живет турчанка, выходившая русского парня после ДТП

Гульсум Кабадайы. Имя Гульсум Кабадайы прогремело на весь мир более 10 лет назад. Простая турецкая женщина долгое время спасала жизнь русскому парню, которого случайно увидела в больнице Антальи, когда навещала родственницу.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Надо отдать должное турецкой матери,10 лет выхаживала парня,который стал её сыном.Печалька.
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16 час.
Майя Majesty
Удивительная женщина. Спасибо за ее великодушие.
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11 час.
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