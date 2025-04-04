«Не отдам его». Как живет турчанка, выходившая русского парня после ДТП

Гульсум Кабадайы. Имя Гульсум Кабадайы прогремело на весь мир более 10 лет назад. Простая турецкая женщина долгое время спасала жизнь русскому парню, которого случайно увидела в больнице Антальи, когда навещала родственницу.
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