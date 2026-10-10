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Реакция Европы на «дизельную сделку» США и России

Реакция Европы на «дизельную сделку» США и России

Дальше всех в критике соглашения по дизельному топливу пошли в Финляндии.Первыми с критикой договоренностей Вашингтона и Москвы выступили в Финляндии, Германии, Великобритании и Швеции.

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