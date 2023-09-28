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Изменения в ОГЭ-2024: новые правила и сроки экзаменов

Изменения в ОГЭ-2024: новые правила и сроки экзаменов

Изменения в ОГЭ-2024: новые правила и сроки экзаменов Елена ГалицкаяСистема образования в России продолжает эволюцию, и с 2023 года внесла несколько значимых изменений, затрагивающих и Основной государственный экзамен (ОГЭ).

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