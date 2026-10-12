Посетители "Изумрудного" парка в Барнауле стали воровать корм у белок

В барнаульском парке "Изумрудный" волонтеры за собственные деньги пополняют кормушки для белок орешками и семечками, но в последнее время они заметили неприятную тенденцию: корм едят не только грызуны, но и посетители парка.
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