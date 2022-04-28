Религия Кубы: христианские святые и африканские божества

Религия на Кубе представляет собой смесь католицизма и африканских верований. Здесь не удивишь изображением чернокожей Девы Марии или поклонением святому Лазарю, который вобрал в себя черты библейского персонажа и африканского божества Бабалу-Айе.
Религия на Кубе представляет собой смесь католицизма и африканских верований. Здесь не удивишь изображением чернокожей Девы Марии или поклонением святому Лазарю, который вобрал в себя черты библейского персонажа и африканского божества Бабалу-Айе.
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