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Религия Кубы: христианские святые и африканские божества

Религия Кубы: христианские святые и африканские божества

Религия на Кубе представляет собой смесь католицизма и африканских верований. Здесь не удивишь изображением чернокожей Девы Марии или поклонением святому Лазарю, который вобрал в себя черты библейского персонажа и африканского божества Бабалу-Айе.

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