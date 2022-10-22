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Эйтан о несостоявшемся переходе в «Амкал»: «######, что Герман подумал, что я использовал его имя»

Полузащитник 2Drots Эйтан рассказал о несостоявшемся переходе в «Амкал».  Эйтан: Самое ####### было писать Герман.

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