+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

2 подписчика

В Лаишевском районе назначен новый руководитель отдела внутренних дел

В Лаишевском районе назначен новый руководитель отдела внутренних дел

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу отдела МВД России по Лаишевскому району нового начальника – полковника полиции Камалиева Ирека Камилевича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх