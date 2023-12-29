В Лаишевском районе назначен новый руководитель отдела внутренних дел

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу отдела МВД России по Лаишевскому району нового начальника – полковника полиции Камалиева Ирека Камилевича.
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