В Нижегородской области «Спутник V» протестировали на танкистах и их семьях

В Нижегородской области «добровольно» ревакцинировались от коронавируса более двух тысяч бойцов разведывательной бригады танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) и членов их семей, 11 октября сообщает пресс-служба округа.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Машина Собчак совершила смертельное ДТП в Сочи: знаменитость скрылась с мета на самолете
Свежие комментарии