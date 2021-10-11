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В Нижегородской области «Спутник V» протестировали на танкистах и их семьях

В Нижегородской области «Спутник V» протестировали на танкистах и их семьях

В Нижегородской области «добровольно» ревакцинировались от коронавируса более двух тысяч бойцов разведывательной бригады танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) и членов их семей, 11 октября сообщает пресс-служба округа.

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