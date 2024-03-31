Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин величайший правитель современности

Путин величайший правитель современности

Виктор Анисимов  Путин за 20 лет сумел поднять Россию из руин ельцинских "демократических реформ" до уровня мировой сверх Державы, уверенно противостоящей объединённому Западу, как в военном, так и  в экономическом и геополитическом планах, ведущих сейчас хоть и  официально не объявленную, но тем не менее войну на уничтожение России.

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