Путин величайший правитель современности

Виктор Анисимов Путин за 20 лет сумел поднять Россию из руин ельцинских "демократических реформ" до уровня мировой сверх Державы, уверенно противостоящей объединённому Западу, как в военном, так и в экономическом и геополитическом планах, ведущих сейчас хоть и официально не объявленную, но тем не менее войну на уничтожение России.