БЛИЦ АНАЛИЗ. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН В последнее время мы объездили всю страну, работали с бизнесом и госкорпорациями и то что мы увидели приводит к мысли, что Россия на грани серьезного финансового и экономического кризиса.
Этот кризис в значительной мере делается искусственно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
малец, этот краснож.пый, причём малограмотный и косноязычный, "разнёс" , вякнув пару раз в адрес ЦБР невразумительное и ФСЁ!!! Смотрю в зал - а этого балабона почти никто не слушает, ну кроме генаши... видимо, депутаты давно оценили трёп этого балабона.... кстати, какое у этого трепло образованьеце? прально - колхозное! каким местом это прислоняется к экономике. а тем более финансам ? НИ-КАК!
Ответить
49 мин.
Ингерман Ланская
а у этих рож, рожков, какие-нибудь познания в экономике имеются? у них, максим , колхозное или кирпичное Абразаванье! генаши, видать - только впш т.е. никакого образования
Ответить
46 мин.
Александр Шипилов
Это удивительно одна женщина умнее всех в России академиков, докторов экономистов, предпринимателей, президента, государственной думы, депутатов, юристов. Всем затуманила мозги " говорит на птичьем языке", гонит какую то пургу и все слушают её. Разоряет Россию и нет с ней сладу. Это что же такое. Кто умнее академики? Доктора наук? Экономисты?
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии