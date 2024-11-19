Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Этот кризис в значительной мере делается искусственно

Этот кризис в значительной мере делается искусственно

БЛИЦ АНАЛИЗ. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН   В последнее время мы объездили всю страну, работали с бизнесом и госкорпорациями и то что мы увидели приводит к мысли, что Россия на грани серьезного финансового и экономического кризиса.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
малец, этот краснож.пый, причём малограмотный и косноязычный, &quot;разнёс&quot; , вякнув пару раз в адрес ЦБР невразумительное и ФСЁ!!! Смотрю в зал - а этого балабона почти никто не слушает, ну кроме генаши... видимо, депутаты давно оценили трёп этого балабона.... кстати, какое у этого трепло образованьеце? прально - колхозное! каким местом это прислоняется к экономике. а тем более финансам ? НИ-КАК!
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49 мин.
Ингерман Ланская
а у этих рож, рожков, какие-нибудь познания в экономике имеются? у них, максим , колхозное или кирпичное Абразаванье! генаши, видать  - только впш т.е. никакого образования
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46 мин.
Александр Шипилов
Это удивительно одна женщина умнее всех в России академиков, докторов экономистов, предпринимателей, президента, государственной думы, депутатов, юристов. Всем затуманила мозги &quot; говорит на птичьем языке&quot;, гонит какую то пургу и все слушают её.  Разоряет Россию и нет с ней сладу. Это что же такое. Кто умнее академики? Доктора наук? Экономисты?
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7 мин.

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