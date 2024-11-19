Этот кризис в значительной мере делается искусственно

Ингерман Ланская малец, этот краснож.пый, причём малограмотный и косноязычный, "разнёс" , вякнув пару раз в адрес ЦБР невразумительное и ФСЁ!!! Смотрю в зал - а этого балабона почти никто не слушает, ну кроме генаши... видимо, депутаты давно оценили трёп этого балабона.... кстати, какое у этого трепло образованьеце? прально - колхозное! каким местом это прислоняется к экономике. а тем более финансам ? НИ-КАК!

Ингерман Ланская а у этих рож, рожков, какие-нибудь познания в экономике имеются? у них, максим , колхозное или кирпичное Абразаванье! генаши, видать - только впш т.е. никакого образования