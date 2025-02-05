🇲🇩🇺🇸 Об уходе USAID из Молдавии и панике местных грантоедов Молдавская оппозиция потребовала расследовать деятельность американского USAID в стране.
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🇲🇩🇺🇸 Об уходе USAID из Молдавии и панике местных грантоедов Молдавская оппозиция потребовала расследовать деятельность американского USAID в стране.
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