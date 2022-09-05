Камчатские спасатели в четвертый раз отправились к вулкану спасать туристов

Четвертую попытку высадиться на Ключевском вулкане, где погибли уже восемь человек из тургруппы, совершают камчатские спасатели, сообщает 5 сентября пресс-служба Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.