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Камчатские спасатели в четвертый раз отправились к вулкану спасать туристов

Камчатские спасатели в четвертый раз отправились к вулкану спасать туристов

Четвертую попытку высадиться на Ключевском вулкане, где погибли уже восемь человек из тургруппы, совершают камчатские спасатели, сообщает 5 сентября пресс-служба Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

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