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AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов, в пакет среди прочего войдут 32 БТР Stryker

AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов, в пакет среди прочего войдут 32 БТР Stryker

Соединенные Штаты передадут дополнительную военную помощь киевской стороне на 400 млн долларов, в данный пакет среди прочего войдут 32 бронетранспортера Stryker.

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