19 января в Доброграде пройдут гонки на собачьих упряжках «Семь вёрст»

Во Владимирской области в гонках на собачьих упряжках примут участие 300 четвероногих спортсменов.В пятницу 19 января в Доброграде (Ковровский район) начнутся традиционные гонки на собачьих упряжках «Семь вёрст».
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