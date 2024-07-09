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Царьград

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Мэр Одессы Труханов внезапно встал на защиту памятников Пушкину и Воронцову

Мэр Одессы Труханов внезапно встал на защиту памятников Пушкину и Воронцову

Глава одесской городской администрации выступил против сноса памятников русскимПамятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину нужен Одессе, поскольку он установлен предыдущими поколениями одесситов на средства граждан.

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