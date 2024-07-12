Полянский на заседании ГА ООН показал дрон ВСУ, атаковавший ЗАЭС

В ходе заседания Генассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский показал обломки беспилотника ВСУ, атаковавшего Запорожскую атомную электростанцию 7 апреля.
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