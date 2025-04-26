Президент Литвы призвал пересмотреть христианские ценности

Глава Литовской Республики Гитанас Науседа, находясь в Риме на церемонии прощания с Папой Римским Франциском, высказался за адаптацию некоторых христианских принципов к современным геополитическим условиям.
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