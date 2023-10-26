Какие изменения в сфере ЖКХ ждут россиян с 1 ноября?

В ноябре в силу вступят важные изменения в сфере ЖКХ, которые затронут всех россиян. В сфере ЖКХ с 1 ноября будет введено в действие новое положение, которое касается общего имущества собственников недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии