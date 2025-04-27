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Новые старые революционеры

Новые старые революционеры

Сегодня на одном из каналов нашла интересные размышления на тему, почему в России раз за разом дает сбой так называемая "оранжевая революция" при том, что во многих странах все эти цветные брызги антиправительственной деятельности очень даже неплохо себя зарекомендовали.

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Комментарии
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Денис Волков
Сталину надо сказать спасибо что он эту шушеру быстро приструнил.  Туристические базы на севере отбивали охоту вредить государству а так до ВОВ СССР бы разтащили звери. А кому не помогали лагеря либо пуля, либо ледоруб
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6 час.
Геннадий Ларионов
О чем статейка то ???                И Федор Михайлович тут в чем виноват ???                                             Охочь до женского полу , это что, теперь безнравственно ???
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5 час.
владимир рябченко
Это способ добыть средства к существованию... А Достоевского не трогать... он был живой, со всеми страстями, достоинствами и недостатками... Чем и интересен...в отличие от снобов прикидывающихся нравственными! Всё чаще вспоминается сталинское - враг народа... напрашивается антипод - друг народа... Кто бы перечислил список последних... хотя бы во власти...
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4 час.
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