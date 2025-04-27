Новые старые революционеры

Денис Волков Сталину надо сказать спасибо что он эту шушеру быстро приструнил. Туристические базы на севере отбивали охоту вредить государству а так до ВОВ СССР бы разтащили звери. А кому не помогали лагеря либо пуля, либо ледоруб

Геннадий Ларионов О чем статейка то ??? И Федор Михайлович тут в чем виноват ??? Охочь до женского полу , это что, теперь безнравственно ???