Сегодня на одном из каналов нашла интересные размышления на тему, почему в России раз за разом дает сбой так называемая "оранжевая революция" при том, что во многих странах все эти цветные брызги антиправительственной деятельности очень даже неплохо себя зарекомендовали.
Новые старые революционеры
Комментарии
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Денис Волков
Сталину надо сказать спасибо что он эту шушеру быстро приструнил. Туристические базы на севере отбивали охоту вредить государству а так до ВОВ СССР бы разтащили звери. А кому не помогали лагеря либо пуля, либо ледоруб
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6 час.
Геннадий Ларионов
О чем статейка то ??? И Федор Михайлович тут в чем виноват ??? Охочь до женского полу , это что, теперь безнравственно ???
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5 час.
владимир рябченко
Это способ добыть средства к существованию... А Достоевского не трогать... он был живой, со всеми страстями, достоинствами и недостатками... Чем и интересен...в отличие от снобов прикидывающихся нравственными! Всё чаще вспоминается сталинское - враг народа... напрашивается антипод - друг народа... Кто бы перечислил список последних... хотя бы во власти...
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4 час.
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