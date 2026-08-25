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Банки могут потерять деньги из-за цифрового рубля

Банки могут потерять деньги из-за цифрового рубля

С 1 сентября крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, а принимать их обязаны крупные торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей, сообщает Банк России.

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