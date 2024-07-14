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Как проверяют правильность показаний эталонных часов?

Как проверяют правильность показаний эталонных часов?

Время – абстрактное понятие, с которым каждый человек имеет дело ежедневно. Но задумывался ли кто-нибудь о том, откуда берется время? Кто и как именно определяет, который сейчас час? Существует некий эталон времени, на который ориентируются во всем мире.

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