Единая система учета карт поможет бороться с дропперскими схемами

С 1 сентября в России начнет работать Единая система учета платежных карт. Банкам станет доступна информация о числе карт, оформленных на одного человека в разных кредитных организациях, сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.