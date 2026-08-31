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Татар-информ

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Единая система учета карт поможет бороться с дропперскими схемами

Единая система учета карт поможет бороться с дропперскими схемами

С 1 сентября в России начнет работать Единая система учета платежных карт. Банкам станет доступна информация о числе карт, оформленных на одного человека в разных кредитных организациях, сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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