Какие возможности использует МЧС Казахстана для предотвращения чрезвычайных ситуаций

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о работе модернизированного ситуационного зала для работы оперативного штаба Командного центра, который координирует все действия по предупреждению и ликвидации ЧС.
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