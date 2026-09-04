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Проба 2

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16 добрых историй о школьниках, в чьих сочинениях озорства и таланта больше, чем чернил в ручке

16 добрых историй о школьниках, в чьих сочинениях озорства и таланта больше, чем чернил в ручке

Школьные сочинения — это просто кладезь интересных мыслей и талантливых идей. Дети смотрят на мир совсем не так, как взрослые, и от этого их тетради полны милых моментов, смешных версий и теплых воспоминаний.

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