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О самой отчаянной ставке Владимира Путина

О самой отчаянной ставке Владимира Путина

У нынешнего российского лидера Владимира Путина, судя по заявлениям, появился новый Очень Хитрый План.

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Natalija Osminina
Хоть и не хочется комментировать высеры АНАЛгина, но скажу: то, что Россия будет дружить с Германией - это несомненно. А то, что скажет США по этому поводу уже никого интересовать не будет.
Анатолий Лановой
Вот если Германия выйдет из ЕС и вступит в ЕврАзЭ, это будет облом для очень многих "демократий"
Natalija Osminina
Вероятность сего близка к нулю. Но прикольно)))

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