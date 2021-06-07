О самой отчаянной ставке Владимира Путина

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО самой отчаянной ставке Владимира ПутинаУ нынешнего российского лидера Владимира Путина, судя по заявлениям, появился новый Очень Хитрый План.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaХоть и не хочется комментировать высеры АНАЛгина, но скажу: то, что Россия будет дружить с Германией - это несомненно. А то, что скажет США по этому поводу уже никого интересовать не будет.Анатолий ЛановойВот если Германия выйдет из ЕС и вступит в ЕврАзЭ, это будет облом для очень многих "демократий"Natalija OsmininaВероятность сего близка к нулю. Но прикольно)))Комментировать
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