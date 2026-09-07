Лоран Мекис: Мы всё ещё медленнее лидеров, но есть и хорошая новость…

Getty Images/Red Bull ContentpoolРуководитель Red Bull Лоран Мекиес считает третье место Макса Ферстаппена на Гран При Италии достойным результатом, однако признаёт, что команда пока не располагает скоростью Mercedes.
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