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Лоран Мекис: Мы всё ещё медленнее лидеров, но есть и хорошая новость…

Getty Images/Red Bull ContentpoolРуководитель Red Bull Лоран Мекиес считает третье место Макса Ферстаппена на Гран При Италии достойным результатом, однако признаёт, что команда пока не располагает скоростью Mercedes.

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