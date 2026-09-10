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Желание купить автомобиль обернулось для 35-летнего казанца потерей 1,3 млн рублей.

Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля «Хендай» на популярной онлайн-площадке. Продавец прислал фото и характеристики, после чего общение продолжилось в мессенджере.

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