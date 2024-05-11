Как привести себя в форму за 30 дней: 4 правила, которые работают даже для ленивых

Спортзал и диеты навевают на вас тоску? Что ж, вот простые, но эффективные секреты, которые помогут вам худеть без экстремальных усилий! Меньше, но чаще Если вы не хотите ограничивать себя в еде – умерьте ее объемы.
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