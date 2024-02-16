Энтони Дэвис: «У «Лейкерс» выработалась идентичность. Важно быть такой командой и после Матча звезд»

По словам звездного форварда, встреча «Лейкерс» с «Ютой» (138:122) в среду стала не только шестой победой команды в последних семи матчах перед перерывом на Матч всех звезд, но и показала истинное лицо «озерников».
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