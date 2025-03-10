«Бросаем в воздух чепчики»: Губерниев оценил рекорд Дзюбы в РПЛ

Губерниев поздравил Дзюбу со снайперским рекордом в российском футболе Нападающий тольятинского «Акрона» Артем Дзюба установил уникальное достижение, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, заявил news спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
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