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Исследователь нашёл в размерах пирамиды Хеопса возможный астрономический «код»

Исследователь нашёл в размерах пирамиды Хеопса возможный астрономический «код»

Независимый исследователь Сефи Леви обнаружил числовые закономерности в пропорциях пирамиды Хеопса, которые, по его версии, могут быть связаны с астрономическими знаниями древних египтян.

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