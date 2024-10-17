Доля организованных туристов на авиарейсах может вырасти до 40%

Число организованных туристов на рейсах авиакомпаний внутри России вырастет с 20% до 40% в текущем году и достигнет 10 млн человек, пишет «Ъ» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.
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