Доля организованных туристов на авиарейсах может вырасти до 40%

Число организованных туристов на рейсах авиакомпаний внутри России вырастет с 20% до 40% в текущем году и достигнет 10 млн человек, пишет «Ъ» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.