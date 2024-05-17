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В Петербурге женщина на машине сбила ученицу второго класса

В Петербурге женщина на машине сбила ученицу второго класса

В Санкт-Петербурге владельца машины Ford Fusion сбила ученицу второго класса. Об этом передает «МК-Питер», ссылаясь на источники.

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