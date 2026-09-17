Минэкономразвития предложило ограничить комиссии маркетплейсов

Минэкономразвития подготовило проект мер по регулированию платформенной экономики, который предусматривает запрет на установление для отечественных продавцов комиссий выше, чем для иностранных партнеров при оказании одинаковых услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Очень талантливый...
- Декорации "не дое...
- Последний удар СШ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым