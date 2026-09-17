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Царьград

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Минэкономразвития предложило ограничить комиссии маркетплейсов

Минэкономразвития предложило ограничить комиссии маркетплейсов

Минэкономразвития подготовило проект мер по регулированию платформенной экономики, который предусматривает запрет на установление для отечественных продавцов комиссий выше, чем для иностранных партнеров при оказании одинаковых услуг.

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