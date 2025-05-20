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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**DOOM: The Dark Ages получит обновление с поддержкой трассировки путей в июн...

DOOM: The Dark Ages получит обновление с поддержкой трассировки путей в июнеКомпания NVIDIA объявила, что в июне DOOM: The Dark Ages, разработанная id Software, получит крупное обновление, которое добавит поддержку трассировки путей.

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