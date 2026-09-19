Crew Girl Season 2: Will Teagan End Up With Josh Or Cam? The Netflix Drama's Cast Weighs In

The cast of Crew Girl opens up about where Teagan's love triangle with Josh and Cam could go if Netflix renews the Canadian rowing drama for Season 2.
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