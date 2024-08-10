Экс-олимпийский чемпион Фетисов заявил, что КХЛ нужен клуб из Новокузнецка

Легенда хоккея рассказал о большой любви кузбассовцев к виду спорту.Двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Александрович Фетисов рассказал, что был бы рад появлению в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команде из Новокузнецка.