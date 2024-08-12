Членов семей защитников Отечества, в числе которых были и вдовы погибших в ходе СВО бойцов, не только не пустили на фестиваль по причине того, что там" праздник, веселье и ничего не должно омрачать его", но еще вслед и обматерили.
Война - дело быдла?
Комментарии
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Александр Лагуткин
За такое отношение к людям помогающим фронту нужно сажать. Это пристроившиеся в России хохлы повсюду суют свою желто-синюю символику. Эти люди не имеют права быть россиянами. Это откровенная работа на врага в военное время.
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19 час.
Генрих
Вскорости этот пидорас будет извиняться на камеру, что его не так поняли, а он лично готов схватить автомат и прям сейчас отправиться на фронт, но здоровье не позволяет. Но что-то мне подсказывает, что гнида эта перекантовалась к нам из Украины...
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16 час.
ЕС
Евгений Саваровский
За такие вещи губернатор должен сложить полномочия. На его место поставить человека, прошедшего СВО.
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15 час.
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