Настоящие гурманы: ученые из Брно выяснили, какую группу крови любят клещи

А вы знали, что клещи предпочитают пить кровь определенной группы? Исследователи из Чехии выяснили, кому стоит быть предельно осторожным, отправляясь в парк, на пикник в лес или на прогулку с собакой по полям.
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