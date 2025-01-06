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Закон, порядок, государство

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В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские поздравили детей на улицах города Ростова-на-Дону, а также посетили семьи, состоящие на профилактическом учете

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону совместно с представителями общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили детей на улицах города, а также посетили семьи, состоящие на профилактическом учете.

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