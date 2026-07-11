Kansas Becomes Testing Ground for a Radical Nuclear Reactor Design

An unconventional approach to nuclear energy production just got one step closer to reality. A prototype reactor canister just arrived at its installation site in Kansas, where it will soon be part of a proof of concept for a first-of-its-kind underground small modular reactor system.
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