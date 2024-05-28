Китайцы вылечили диабет второго типа при помощи стволовых клеток

Китайские медики сообщают, что им первым в мире удалось вылечить диабет. Пациенту, 59-летнему мужчине, в 2021 году была проведена новаторская трансплантация стволовых клеток, и с 2022 года он не принимает лекарств.
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