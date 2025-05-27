За три часа над Россией сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа

За прошедшие три часа над регионами России сбили 112 украинских беспилотнимков самолётного типа. Очередную массированную атаку отражали средства противовоздушной обороны с 21:00 до полуночи, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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