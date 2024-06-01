Как изменился Silent Hill 2 — в сети появилось наглядное сравнение оригинального хоррора и ремейка для PlayStation 5Silent Hill 2 Remake создается для Konami польской студией Bloober Team и выйдет уже 8 октября на PlayStation 5 и ПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)