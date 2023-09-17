Царьград

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Страх лётчика Кузьминова, триумф Суровикина и слепая артиллерия НАТО: Неделя выдалась жаркой

Страх лётчика Кузьминова, триумф Суровикина и слепая артиллерия НАТО: Неделя выдалась жаркой

Начиная новую неделю, подводим итоги уходящей. Рассказываем, как страх лётчика Кузьминова обернулся позором для всей его семьи, приоткрываем завесу тайны вокруг новой работы генерала Суровикина и, не стесняясь, говорим о слепой артиллерии НАТО.

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