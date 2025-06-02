Аналитики рассказали, какими способами мошенники проникают в смартфоны детей

Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников.
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