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Дзен Дневник

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Забытые и не всем известные романы знаменитостей

Всем привет. Скандальные разводы и новые отношения знаменитостей всегда привлекают внимание публики. Тем временем, истории их прежних романов зачастую остаются незамеченными, а ведь среди них нередко встречаются неожиданные пары.

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