Почему импортозамещение в России продвигается медленнее, чем хотелось бы

Российские власти уже не раз поднимали знамя импортозамещения. Впервые это случилось во время кризиса 2008–2009 годов, затем в 2014-м, после присоединения Крыма и введения Западом первых антироссийских санкций.
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