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Аргументы и Факты

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КНДР запустила гиперзвуковую ракету, поразив цель на расстоянии 1 тыс. км

КНДР запустила гиперзвуковую ракету, поразив цель на расстоянии 1 тыс. км

КНДР в субботу провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. В ходе испытаний ракета поразила цель, расположенную в 1 тысяче километров от побережья в Японском море.

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