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Царьград

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В Самарской области пожар не дошел 100 метров до леса

В Самарской области пожар не дошел 100 метров до леса

Пожарные остановили распространение огня вблизи Волжского лесничества, не допустив его перехода на земли государственного лесного фонда — до границы лесной территории пламя не дошло 100 метров.

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